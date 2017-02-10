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Сборная России (U18) разгромила Финляндию на турнире пяти наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Швеции турнире пяти наций юниорская сборная России (U18) одержала уверенную победу над командой Финляндии на турнире пяти наций со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Павел Шэн , Евгений Калабушкин, Кирилл Слепец, Леонид Николенко, Семен Переляев и Алексей Торопченко.

Финляндия U18 — Россия U18 — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
Голы: 0:1 — Шэн (Переляев, Калабушкин), 0:2 — Калабушкин (Шэн, Переляев), 0:3 — Слепец (Муранов, Ковырин), 1:3 — Талвитие (Иконен), 1:4 — Николенко, 1:5 — Переляев, 1:6 — Торопченко (Клисунов).

Напомним, что в первой игре на турнире сборная России уступила сверстникам из Швеции со счетом 1:3. В заключительном матче российская команда сыграет со сборной США. Матч пройдет 11 февраля в 15:00 по московскому времени.

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