Сборная России (U18) разгромила Финляндию на турнире пяти наций
На проходящем в Швеции турнире пяти наций юниорская сборная России (U18) одержала уверенную победу над командой Финляндии на турнире пяти наций со счетом 6:1.
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Павел Шэн , Евгений Калабушкин, Кирилл Слепец, Леонид Николенко, Семен Переляев и Алексей Торопченко.
Финляндия
U18 — Россия U18 — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
Голы: 0:1 — Шэн (Переляев, Калабушкин), 0:2 — Калабушкин (Шэн, Переляев), 0:3 — Слепец (Муранов, Ковырин), 1:3 — Талвитие (Иконен), 1:4 — Николенко, 1:5 — Переляев, 1:6 — Торопченко (Клисунов).
Напомним, что в первой игре на турнире сборная России уступила сверстникам из Швеции со счетом 1:3. В заключительном матче российская команда сыграет со сборной США. Матч пройдет 11 февраля в 15:00 по московскому времени.