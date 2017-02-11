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Валерий Рейнгольд: Джано? Как футболист он не вырастет. Это его потолок

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о перспективах полузащитника красно-белых Джано Ананидзе.

– Он уже состоявшийся игрок. Ни убавить, ни прибавить. Если будет играть на этом уровне – это нормально, но он не будет основным игроком. Но как футболист он не вырастет. Это его потолок, –  считает Валерий Леонидович.

Напомним, что Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. За это время он провел за команду 98 матчей и забил 12 мячей.

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