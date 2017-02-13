Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозы

Тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш заявил, что в адрес команды поступают угрозы. Он считает, что в этом виноват комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов. Это несправедливо. Такие сообщения и угрозы приходят от злых людей, у которых паранойя. Есть такие, как сумасшедший российский комментатор (Губерниев). Они распространяют пропаганду, обращенную к своему народу», - цитирует Рыбарша sport.idnes.cz.

Как сообщил помощник главного тренера Зденек Витек, биатлонистка Габриэла Коукалова находится в номере и никуда не выходит, опасаясь за свою безопасность. Также сообщается, что Коукаловой, Михалу Шлезингру и президенту Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзе поступают угрозы на русском языке. В частности, Хамзе пришло сообщение с текстом «это не закончится для вас хорошо». Рыбарш отметил, что в связи с этим приняты все необходимые меры безопасности.