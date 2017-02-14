Сергей Орешкин: Почему сегодня не играл Еременко? Была очередь Лазушина
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над «Амуром» – 3:2.
– Очень тяжело входили в игру, это касается всех хоккеистов, – признал после победы Орешкин. – Сказался длинный перерыв, когда мы на 12 дней лишились практики. Многим ребятам дали отдохнуть. Хотели посмотреть – что другие могут. Но план на матч старались соблюдать до конца. Вот и довели его до разумного завершения.
– То, что москвичи тяжело входили в игру – это последствие именно длинной паузы или все же нагрузок, которые команда получила на тренировках в перерыве?
– Все вместе. Есть план работы, который мы выполняли. Стараемся подойти к плей-офф в максимально хорошей форме.
– Почему голкипер Александр Еременко сегодня остался в запасе?
– У нас просто есть план. Сегодня была очередь Лазушина.
– Гол Соловьева – это удача или труд?
– Любой гол, это работа всего коллектива.
Матч
Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).
Место и дата
14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция