Сергей Орешкин: Почему сегодня не играл Еременко? Была очередь Лазушина

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над «Амуром» – 3:2.

– Очень тяжело входили в игру, это касается всех хоккеистов, – признал после победы Орешкин. – Сказался длинный перерыв, когда мы на 12 дней лишились практики. Многим ребятам дали отдохнуть. Хотели посмотреть – что другие могут. Но план на матч старались соблюдать до конца. Вот и довели его до разумного завершения.



– То, что москвичи тяжело входили в игру – это последствие именно длинной паузы или все же нагрузок, которые команда получила на тренировках в перерыве?



– Все вместе. Есть план работы, который мы выполняли. Стараемся подойти к плей-офф в максимально хорошей форме.

– Почему голкипер Александр Еременко сегодня остался в запасе?



– У нас просто есть план. Сегодня была очередь Лазушина.

– Гол Соловьева – это удача или труд?



– Любой гол, это работа всего коллектива.