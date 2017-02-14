Максим Соловьев: Игра получилась не больно хорошая, но вообще мы уже к плей-офф готовимся

Защитник московского «Динамо» Максим Соловьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и свой гол в ворота хабаровчан.

- Молодцы мы, конечно, что победили, - сказал Соловьев. – Но игра то получилась не очень хорошая. Все все знают. Будем работать над ошибками.

- Но вы-то сегодня стали настоящим героем. Очень важный гол забили, сравняли счет.

- Не могу про свой гол ничего особенного сказать. Посмотрите лучше повтор. Вообще, это был просто наброс на пятачок.

- Сами сразу поверили, что шайба в ворота залетела?

- Увидел, что ребята руки подняли, тогда и поверил. Но вообще мы уже готовимся к плей-офф.

- Однако после вашей шайбы «Динамо» встрепенулось и вытянуло матч.

- Согласен, после второго гола мы вперед побежали. Но вообще первая игра после перерыва всегда тяжелая.

- Чувствовалось, что в паузе вы мышцы хорошо загрузили.

- Готовимся к Кубку Гагарина. Хотим там хорошую игру показать. Но и сейчас стараемся в таблице повыше забраться. «Динамо» всегда бьется только за хорошие места.