Максим Соловьев: Игра получилась не больно хорошая, но вообще мы уже к плей-офф готовимся
Защитник московского «Динамо» Максим Соловьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и свой гол в ворота хабаровчан.
- Молодцы мы, конечно, что победили, - сказал Соловьев. – Но игра то получилась не очень хорошая. Все все знают. Будем работать над ошибками.
-
Но вы-то сегодня
стали настоящим
героем. Очень
важный гол
забили, сравняли
счет.
- Не могу про свой гол ничего особенного сказать. Посмотрите лучше повтор. Вообще, это был просто наброс на пятачок.
-
Сами сразу
поверили, что
шайба в ворота
залетела?
- Увидел, что ребята руки подняли, тогда и поверил. Но вообще мы уже готовимся к плей-офф.
-
Однако после
вашей шайбы
«Динамо»
встрепенулось
и вытянуло
матч.
- Согласен, после второго гола мы вперед побежали. Но вообще первая игра после перерыва всегда тяжелая.
-
Чувствовалось,
что в паузе вы
мышцы хорошо
загрузили.
- Готовимся к Кубку Гагарина. Хотим там хорошую игру показать. Но и сейчас стараемся в таблице повыше забраться. «Динамо» всегда бьется только за хорошие места.
Матч
Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).
Место и дата
14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция