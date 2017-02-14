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Максим Соловьев: Игра получилась не больно хорошая, но вообще мы уже к плей-офф готовимся

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Динамо» Максим Соловьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и свой гол в ворота хабаровчан.

- Молодцы мы, конечно, что победили, - сказал Соловьев. – Но игра то получилась не очень хорошая. Все все знают. Будем работать над ошибками.

- Но вы-то сегодня стали настоящим героем. Очень важный гол забили, сравняли счет.
- Не могу про свой гол ничего особенного сказать. Посмотрите лучше повтор. Вообще, это был просто наброс на пятачок.

- Сами сразу поверили, что шайба в ворота залетела?
- Увидел, что ребята руки подняли, тогда и поверил. Но вообще мы уже готовимся к плей-офф.

- Однако после вашей шайбы «Динамо» встрепенулось и вытянуло матч.
- Согласен, после второго гола мы вперед побежали. Но вообще первая игра после перерыва всегда тяжелая.

- Чувствовалось, что в паузе вы мышцы хорошо загрузили.
- Готовимся к Кубку Гагарина. Хотим там хорошую игру показать. Но и сейчас стараемся в таблице повыше забраться. «Динамо» всегда бьется только за хорошие места.

Матч

Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).

Место и дата

14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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