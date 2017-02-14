Яков Рылов: Первые два периода «Динамо» играло безобразно. Но потом петух нас клюнул

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Амуром» - 3:2.

- Мы в перерыве хорошо поработали, да и пауза приличная была, поэтому долго вкатывались в игру, - говорит Рылов. – Первые два периода играли, можно сказать, безобразно. Ну а в третьем периоде, когда нас петух клюнул, побежали отыгрываться. Отступать-то уже некуда было. Нам нужны эти очки.

- Вторая шайба у «Динамо» вышла курьезная?

- Не согласен, что курьезная. Скорее, счастливая. Хорошо на пятачке поборолись. Поэтому вратарь шайбы не увидел, вот ее туда и засосало. Эта шайба нам эмоций добавила, конечно. А соперник, наоборот, подсел в концовке.

- Держите в уме заочное соперничество с «Локомотивом» за третье место на Западе.

- В таблицу смотрим, но соперника точно выбирать не будем. А вот за более высокое место обязательно поборемся. Думаю, битва за него до самого конца регулярного чемпионата длиться будет.