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Яков Рылов: Первые два периода «Динамо» играло безобразно. Но потом петух нас клюнул

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Амуром» - 3:2.

- Мы в перерыве хорошо поработали, да и пауза приличная была, поэтому долго вкатывались в игру, - говорит Рылов. – Первые два периода играли, можно сказать, безобразно. Ну а в третьем периоде, когда нас петух клюнул, побежали отыгрываться. Отступать-то уже некуда было. Нам нужны эти очки.

- Вторая шайба у «Динамо» вышла курьезная?
- Не согласен, что курьезная. Скорее, счастливая. Хорошо на пятачке поборолись. Поэтому вратарь шайбы не увидел, вот ее туда и засосало. Эта шайба нам эмоций добавила, конечно. А соперник, наоборот, подсел в концовке.

- Держите в уме заочное соперничество с «Локомотивом» за третье место на Западе.
- В таблицу смотрим, но соперника точно выбирать не будем. А вот за более высокое место обязательно поборемся. Думаю, битва за него до самого конца регулярного чемпионата длиться будет.

Матч

Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).

Место и дата

14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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