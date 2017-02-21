Харри Сятери: Игра против СКА была неидеальной в исполнении «Витязя»

Вратарь «Витязя» Харри Сятери в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче серии плей-офф КХЛ (3:1).

- Михаил Головков отметил, что «Витязь» даже перебросал СКА. Почему вы не были так эффективны в реализации моментов?

- Трудно сказать. Я думаю, мы провели приличный матч. У СКА более мощная игра в атаке. Нам было трудно.

- Но согласны, что можете быть довольны игрой?

- Мы можем играть лучше, сегодня была неидельная игра в исполнении «Витязя».

- Вы лично семь лет не играли плей-офф, «Витязь» вообще в первый раз туда попал. Пока это необычные ощущения, что сезон еще не окончен?

- Мы сейчас даже более воодушевленны, чем прежде. В плей-офф всегда здорово играть, но хоккей здесь такой же.

- Есть что исправить до второго матча?

- Это мы уже узнаем от тренера, - рассказал Сятери корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл «Витязь» со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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