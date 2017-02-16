Петерис Скудра: Мне некогда выбиваться из игрового ритма
После поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра похвалил свою команду и рассказал о своем состоянии после дисквалификации.
- Мы провели хороший матч, ЦСКА всегда трудно противостоять, нам это удалось, особенно в третьем периоде. Мы имели хорошие шансы зацепиться за игру, но реализовать моменты не удалось.
- Почему не играли лидеры?
- Мы посмотрели в серьезном деле других игроков.
- Пауза в четыре матча, которые пришлось пропустить из-за дисквалификации, не выбила вас из игрового ритма?
- Мне некогда выбиваться из ритма. Впереди плей-офф.
- Для «Торпедо» важно, с какого места стартовать в плей-офф, третьего или шестого?
- Все равно. Практика показывает: мы лучше играем на выезде.
Матч
ЦСКА - Торпедо - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Мамин (Жарков, Ничушкин), 7:53 (1:0). Даугавиньш (Проскуряков, Желдаков), 10:38 (1:1). Ожиганов (Денисов, Муршак), 12:51 (2:1). Киселевич (Панин), 15:25 (3:1). Скотт (Мамин), 29:47 (4:1). Жердев (Даугавиньш, Сёмин), 39:59 (4:2).
Место и дата
16 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция