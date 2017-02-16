Петерис Скудра: Мне некогда выбиваться из игрового ритма

После поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра похвалил свою команду и рассказал о своем состоянии после дисквалификации.

- Мы провели хороший матч, ЦСКА всегда трудно противостоять, нам это удалось, особенно в третьем периоде. Мы имели хорошие шансы зацепиться за игру, но реализовать моменты не удалось.

- Почему не играли лидеры?

- Мы посмотрели в серьезном деле других игроков.

- Пауза в четыре матча, которые пришлось пропустить из-за дисквалификации, не выбила вас из игрового ритма?

- Мне некогда выбиваться из ритма. Впереди плей-офф.

- Для «Торпедо» важно, с какого места стартовать в плей-офф, третьего или шестого?

- Все равно. Практика показывает: мы лучше играем на выезде.