Александр Андриевский: Все что было, оставили на льду. Против нас ведь не дворовая команда играла
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 1:2 ОТ.
- Напряженный кубковый матч. Понятно, что нам нужны очки, - заявил Андриевский. - Но матч все равно начали осторожно. Потому что в прошлых матчах на первых минутах слишком много пропускали. Поэтому поначалу «Динамо» хозяйничало в нашей зоне. Но затем мы выровняли игру. И в овертайме тоже могли забить, когда в большинстве были. По самоотдаче никаких претензий к ребятам. Все что было, оставили на льду.
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Понимала ли
ваши игроки,
что еще одно
очко, и «Адмирал»
уже в плей-офф?
- Конечно. Но не забывайте, что против нас на льду играла не какая-то дворовая команда, а двукратный чемпион КХЛ. Которая к тому же решал в этом матче собственные задачи. Хотела набрать очки, чтобы начать плей-офф дома.
Матч
Динамо - Адмирал - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 29:54 (0:1). Карпов (Вишневский), 40:58 (1:1). Карсумс (Хиетанен, Никулин), 63:26 (2:1).
Место и дата
16 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция