Александр Андриевский: Все что было, оставили на льду. Против нас ведь не дворовая команда играла

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 1:2 ОТ.

- Напряженный кубковый матч. Понятно, что нам нужны очки, - заявил Андриевский. - Но матч все равно начали осторожно. Потому что в прошлых матчах на первых минутах слишком много пропускали. Поэтому поначалу «Динамо» хозяйничало в нашей зоне. Но затем мы выровняли игру. И в овертайме тоже могли забить, когда в большинстве были. По самоотдаче никаких претензий к ребятам. Все что было, оставили на льду.

- Понимала ли ваши игроки, что еще одно очко, и «Адмирал» уже в плей-офф?

- Конечно. Но не забывайте, что против нас на льду играла не какая-то дворовая команда, а двукратный чемпион КХЛ. Которая к тому же решал в этом матче собственные задачи. Хотела набрать очки, чтобы начать плей-офф дома.