Сергей Орешкин: Мало лезли на ворота. Никак не могли атаку наладить
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.
- Очень много у нас сегодня сумбура было и потерь в средней зоне, - пожурил динамовцев Орешкин. - Никак не могли атаку наладить. В своей зоне вроде неплохо отрабатывали, а потом все терялось. Мало лезли на ворота. Только в третьем периода начали добавлять. Но в концовке реализовали важный момент, хорошо большинство разыграли.
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Эта победа
гарантирует
«Динамо» четвертое
место на Западе.
Плей-офф вы уже
точно начнете
дома. Последний
матч чемпионата
из-за этого
теряет значение?
- Слишком много вопросов по сегодняшней игре, чтобы расслабляться. Поэтому следующий матч нам будет тоже важен – в плане подготовки и концентрации. А вот играть ли его оптимальным составом – подумаем.
Матч
Динамо - Адмирал - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 29:54 (0:1). Карпов (Вишневский), 40:58 (1:1). Карсумс (Хиетанен, Никулин), 63:26 (2:1).
Место и дата
16 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция