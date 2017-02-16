Сергей Орешкин: Мало лезли на ворота. Никак не могли атаку наладить

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.

- Очень много у нас сегодня сумбура было и потерь в средней зоне, - пожурил динамовцев Орешкин. - Никак не могли атаку наладить. В своей зоне вроде неплохо отрабатывали, а потом все терялось. Мало лезли на ворота. Только в третьем периода начали добавлять. Но в концовке реализовали важный момент, хорошо большинство разыграли.

- Эта победа гарантирует «Динамо» четвертое место на Западе. Плей-офф вы уже точно начнете дома. Последний матч чемпионата из-за этого теряет значение?

- Слишком много вопросов по сегодняшней игре, чтобы расслабляться. Поэтому следующий матч нам будет тоже важен – в плане подготовки и концентрации. А вот играть ли его оптимальным составом – подумаем.