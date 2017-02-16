Дмитрий Квартальнов: Нам стоит поучиться у «Торпедо»
После победы над «Торпедо» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил соперника и отказался комментировать судейство
- В первом периоде играли нормально, во втором создавали моменты, а в третьем соперник нас придавил. Вылезал на ворота, забирался под Илюху (Сорокина. – Прим. ред.). Нам стоит у «Торпедо» этому поучиться – вылезать. Да и вообще, с «Торпедо» всегда приятно играть.
- После матча в Нижнем Новгороде вы похвалили судейство. Сейчас готовы сделать то же самое?
- А вы за меня штраф заплатите?
- Почему в заявке отсутствовал Виктор Фаст?
- Витя заболел. Прямо перед матчем. Он сегодня должен был играть. Хотя нет, не он.
- Есть шанс сыграть в субботу против «Спартака» у Андрея Светлакова?
- Нет.
Матч
ЦСКА - Торпедо - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Мамин (Жарков, Ничушкин), 7:53 (1:0). Даугавиньш (Проскуряков, Желдаков), 10:38 (1:1). Ожиганов (Денисов, Муршак), 12:51 (2:1). Киселевич (Панин), 15:25 (3:1). Скотт (Мамин), 29:47 (4:1). Жердев (Даугавиньш, Сёмин), 39:59 (4:2).
Место и дата
16 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция