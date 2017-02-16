Дмитрий Квартальнов: Нам стоит поучиться у «Торпедо»

После победы над «Торпедо» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил соперника и отказался комментировать судейство

- В первом периоде играли нормально, во втором создавали моменты, а в третьем соперник нас придавил. Вылезал на ворота, забирался под Илюху (Сорокина. – Прим. ред.). Нам стоит у «Торпедо» этому поучиться – вылезать. Да и вообще, с «Торпедо» всегда приятно играть.

- После матча в Нижнем Новгороде вы похвалили судейство. Сейчас готовы сделать то же самое?

- А вы за меня штраф заплатите?

- Почему в заявке отсутствовал Виктор Фаст?

- Витя заболел. Прямо перед матчем. Он сегодня должен был играть. Хотя нет, не он.

- Есть шанс сыграть в субботу против «Спартака» у Андрея Светлакова?

- Нет.