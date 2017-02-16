Максим Карпов: Понимаю, что «Динамо» в перерыве качалось, но нам в сборной тоже было не сладко

Форвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.

- Мы начнем плей-офф дома? Вообще пока об этом не думали, у нас еще один матч в регулярном чемпионате, - сказал в ответ на поздравления Максим Карпов.

- Как вам опыт в сборной России? Помогает в клубе забивать?

- Я был рад, что меня вызвали. В сборную всегда приятно съездить.

- Пока вы там шлифовали мастерство, «Динамо» в Москве качалось. Чувствуете, что партнеры стали более «тяжелыми»?

- Не скажу, что так. Возможно, что ребятам сейчас непросто из-под нагрузки во время матчей выходить. Но у нас в сборной тоже было две игры подряд. Это не так то легко.

- Как вам сегодня игралось в центре звена? Ведь вы все же крайний нападающий.

- Поначалу все в порядке было. Выиграл вбрасывание. А вот во втором периоде почему-то хуже пошло. Но в целом – нормально. Можно и в центре играть.