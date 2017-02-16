Максим Карпов: Понимаю, что «Динамо» в перерыве качалось, но нам в сборной тоже было не сладко
Форвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.
- Мы начнем плей-офф дома? Вообще пока об этом не думали, у нас еще один матч в регулярном чемпионате, - сказал в ответ на поздравления Максим Карпов.
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Как вам опыт
в сборной России?
Помогает в
клубе забивать?
- Я был рад, что меня вызвали. В сборную всегда приятно съездить.
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Пока вы там
шлифовали
мастерство,
«Динамо» в
Москве качалось.
Чувствуете,
что партнеры
стали более
«тяжелыми»?
- Не скажу, что так. Возможно, что ребятам сейчас непросто из-под нагрузки во время матчей выходить. Но у нас в сборной тоже было две игры подряд. Это не так то легко.
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Как вам сегодня
игралось в
центре звена?
Ведь вы все же
крайний нападающий.
- Поначалу все в порядке было. Выиграл вбрасывание. А вот во втором периоде почему-то хуже пошло. Но в целом – нормально. Можно и в центре играть.
Матч
Динамо - Адмирал - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 29:54 (0:1). Карпов (Вишневский), 40:58 (1:1). Карсумс (Хиетанен, Никулин), 63:26 (2:1).
Место и дата
16 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция