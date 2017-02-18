День в истории. Роберто Баджо - 50!

Сегодня 50-летний юбилей отмечает легендарный итальянский форвард Роберто Баджо.

Роберто Баджо родился 18 февраля 1967 года в Кальдоньо (Венеция).

На протяжении всей карьеры нападающий выступал в серии А, где он защищал цвета «Виченцы», «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана», «Болоньи», «Интера» и «Брешии».

В чемпионате Италии футболист провел 488 матчей и забил 218 мячей.

В 1993 году Роберто Баджо получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

На чемпионате мира-1994 в США бомбардир довел свою команду до финала, но в серии послематчевых пенальти именно его промах оказался последним и решающим: в результате, трофей достался бразильцам.

За национальную команду Баджо провел 56 матчей и забил 27 мячей. Роберто завершил карьеру игрока в возрасте 37 лет.



