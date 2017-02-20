Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового года
Форвард «Спартака»
Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не
попали в плей-офф.
«Считаю, что до Нового года мы играли хорошо и могли попасть в плей-офф, однако после Нового года мы проиграли довольно много матчей. Осталось большое разочарование от последнего дерби, в котором мы пропустили шесть голов.
Со сменой тренера мы поменяли тактику, стали играть с акцентом на
оборону. Считаю, что такая тактика до Нового года работала, после чего я не
знаю, что произошло, поскольку мы перестали забивать и стали много пропускать»,
– приводит ТАСС слова Радила.
Напомним, «Спартак» начинал сезон под руководством Германа Титова,
который был отправлен в отставку 10 октября. Ему на смену пришел Алексей
Ярушкин.
«Спартак» занял 13-е место в Западной конференции.