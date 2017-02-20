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Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового года

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не попали в плей-офф.

«Считаю, что до Нового года мы играли хорошо и могли попасть в плей-офф, однако после Нового года мы проиграли довольно много матчей. Осталось большое разочарование от последнего дерби, в котором мы пропустили шесть голов.

Со сменой тренера мы поменяли тактику, стали играть с акцентом на оборону. Считаю, что такая тактика до Нового года работала, после чего я не знаю, что произошло, поскольку мы перестали забивать и стали много пропускать», – приводит ТАСС слова Радила.

Напомним, «Спартак» начинал сезон под руководством Германа Титова, который был отправлен в отставку 10 октября. Ему на смену пришел Алексей Ярушкин.

«Спартак» занял 13-е место в Западной конференции.

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