Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-офф

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Пожалуй, этот СКА обладает самым сильным составом в истории КХЛ, но преимущество «Витязя» в том, что на команду ничто не давит, ребята раскрепощены, и в этом плюс. В разговоры о том, что СКА специально выбирал «Витязь» в соперники, не верю, - приводит слова Белова «Р-Спорт».

Напомним, СКА со 137 очками занял второе место в Западной конференции КХЛ, уступив ЦСКА по дополнительным показателям. «Витязь» с 97 очками занял седьмое место на Западе. Первые матчи четвертьфинала конференции между СКА и «Витязем» пройдут в Петербурге 21 и 23 февраля. Матчи в Подольске состоятся 25 и 27 февраля. Чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, команде нужно одержать четыре победы.

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