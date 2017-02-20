Максим Афиногенов: Все понимают, что СКА - фаворит в матчах с «Витязем»
Нападающий «Витязя»
Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде
плей-офф КХЛ.
- Однозначно, СКА - фаворит в нашей паре, это все понимают.
Они весь сезон показывали, что они лидеры. Тем не менее, будем отдаваться на
сто процентов, стараться навязывать свою игру. Постараемся использовать свои
моменты в большинстве, этот компонент нам очень помогал весь сезон, - приводит
слова Афиногенова «Р-Спорт».
Напомним, СКА со 137 очками занял второе место в Западной конференции КХЛ, уступив ЦСКА по дополнительным показателям. «Витязь» с 97 очками занял седьмое место на Западе. Первые матчи четвертьфинала конференции между СКА и «Витязем» пройдут в Петербурге 21 и 23 февраля. Матчи в Подольске состоятся 25 и 27 февраля. Чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, команде нужно одержать четыре победы.
Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-офф