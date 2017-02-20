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Максим Афиногенов: Все понимают, что СКА - фаворит в матчах с «Витязем»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

- Однозначно, СКА - фаворит в нашей паре, это все понимают. Они весь сезон показывали, что они лидеры. Тем не менее, будем отдаваться на сто процентов, стараться навязывать свою игру. Постараемся использовать свои моменты в большинстве, этот компонент нам очень помогал весь сезон, - приводит слова Афиногенова «Р-Спорт».

Напомним, СКА со 137 очками занял второе место в Западной конференции КХЛ, уступив ЦСКА по дополнительным показателям. «Витязь» с 97 очками занял седьмое место на Западе. Первые матчи четвертьфинала конференции между СКА и «Витязем» пройдут в Петербурге 21 и 23 февраля. Матчи в Подольске состоятся 25 и 27 февраля. Чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, команде нужно одержать четыре победы.

Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-офф 

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