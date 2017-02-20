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Шахматистка исключена из сборной Ирана, потому что играла без хиджаба

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18-летняя Дорса Дерахшани исключена из состава сборной Ирана по шахматам за то, что не покрыла хиджабом волосы во время шахматного фестиваля в Гибралтаре, сообщают иранские СМИ.

Глава федерации шахмат Ирана Мердад Пахлеванзаде сообщил, что участие Дорсы и ее брата Борны в этом турнире станет предметом серьезного разбирательства. 15-летний брат шахматистки сыграл на турнире партию с представителем Израиля. В соревновании по швейцарской системе соперника определяет жребий. 

Сообщается, что Дерахшани учится в Испании, в турнире в Гибралтаре она выступала, как простой участник и не представляла сбороную, как и ее брат.

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