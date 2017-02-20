Два игрока «Сочи» продолжат сезон в петербургском «Динамо»

Защитники «Сочи» Сергей Кузнецов и Иван Воробьев будут играть в ВХЛ за фарм-клуб сочинцев «Динамо» СПб, сообщает официальный сайт «Сочи».

Кузнецов в сезоне-2016/17 провел за «Сочи» 49 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. На счету Воробьева десять матчей и 2 (0+2) очка.

Напомним, «Динамо» вышло в плей-офф ВХЛ, где сыграет с «Торосом». Матчи в Нефтекамске состоятся 24 и 25 февраля, игры в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.

«Сочи» с 88 очками занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф. Восьмое место с 93 очками занял «Йокерит».