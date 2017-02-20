Два игрока «Сочи» продолжат сезон в петербургском «Динамо»
Защитники «Сочи»
Сергей Кузнецов и Иван Воробьев будут играть в ВХЛ за фарм-клуб сочинцев «Динамо»
СПб, сообщает официальный сайт «Сочи».
Кузнецов в сезоне-2016/17 провел за «Сочи» 49 матчей, в которых
набрал 8 (3+5) очков. На счету Воробьева десять матчей и 2 (0+2) очка.
Напомним, «Динамо» вышло в плей-офф ВХЛ, где сыграет с «Торосом».
Матчи в Нефтекамске состоятся 24 и 25 февраля, игры в Петербурге пройдут 28
февраля и 1 марта.
«Сочи» с 88 очками занял девятое место в Западной
конференции КХЛ и не попал в плей-офф. Восьмое место с 93 очками занял «Йокерит».
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