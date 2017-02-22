Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Монако»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Монако» со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро и по разу отличились Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Лерой Сане, а у гостей дважды забил Радамель Фалькао и единожды Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что Фалькао на 50-й минуте не реализовал пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, ответный матч состоится 15 марта в Монако.

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1/8 финала

Первый матч