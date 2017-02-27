ЦСКА благодаря голу Плэтта обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф

Хоккеисты московского ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции нанесли поражение «Йокериту» со счетом 1:0 ОТ.

В основное время командам так и не удалось выявить победителя, а в концовке первого овертайма победу столичному клубу принес точный бросок Джеффа Плэтта.

Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова выиграла серию со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд плей-офф.

КХЛ

Плей-офф

Западная конференция

¼ финала

4-й матч Матч Йокерит - ЦСКА - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Плэтт 75:29 (0:1). Место и дата 27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0:4