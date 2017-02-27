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ЦСКА благодаря голу Плэтта обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты московского ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции нанесли поражение «Йокериту» со счетом 1:0 ОТ.

В основное время командам так и не удалось выявить победителя, а в концовке первого овертайма победу столичному клубу принес точный бросок Джеффа Плэтта.

Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова выиграла серию со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд плей-офф.

КХЛ
Плей-офф
Западная конференция
¼ финала
4-й матч

Матч

Йокерит - ЦСКА - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Плэтт 75:29 (0:1).

Место и дата

27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0:4

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