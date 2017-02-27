ЦСКА благодаря голу Плэтта обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции нанесли поражение «Йокериту» со счетом 1:0 ОТ.
В основное время командам так и не удалось выявить победителя, а в концовке первого овертайма победу столичному клубу принес точный бросок Джеффа Плэтта.
Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова выиграла серию со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд плей-офф.
КХЛ Йокерит - ЦСКА - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Плэтт 75:29 (0:1). 27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Плей-офф
Западная конференция
¼ финала
4-й матч
Матч
Голы:
Место и дата
Йокерит - ЦСКА - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Плэтт 75:29 (0:1).
27 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 0:4
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