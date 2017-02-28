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Главный трофей ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова

Источник:  ФХРКомментарии

Официальный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Братина» в этом сезоне будет вручен победителю в последний раз. Начиная с сезона 2017/18, участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова, сообщается на официальном сайте ФХР.

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР ушел из жизни сегодня утром на 70-м году жизни. 

- Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение, - считает президент федерации Владислав Третьяк. - Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова.

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