Главный трофей ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова

Официальный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Братина» в этом сезоне будет вручен победителю в последний раз. Начиная с сезона 2017/18, участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова, сообщается на официальном сайте ФХР.

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР ушел из жизни сегодня утром на 70-м году жизни.

- Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение, - считает президент федерации Владислав Третьяк. - Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова.