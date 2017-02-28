Анвар Гатиятулин: Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Астану

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итог четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса» (2:1).

- Хочу поблагодарить наших болельщиков, кто приехал в Астану. Тяжелый матч, ребята выжимают из себя все, что есть, за это им спасибо. Рады, что победили, создали моменты и забили. Подвел ли команду Кольцов? Нисколько не подвел, это игра, это эмоции, усталость, игровой момент. Мы команда, мы сражаемся, самое важное, что победили – передает слова Гатиятулина «Р-Спорт».

Напомним, что после сегодняшнего матча счет в серии «Трактор» - «Барыс» стал равным — 2-2.

Следующая встреча пройдет в Челябинске 2 марта.