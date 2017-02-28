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Эдуард Занковец: Сегодня здорово сыграл вратарь «Трактора»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (1:2).

- Здорово сыграл вратарь «Трактора» (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили «пятак», и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в плей-офф, но когда – сказать не могу», - передает слова Занковца «Р-Спорт».

Напомним, что после сегодняшнего матча счет в серии «Трактор» - «Барыс» стал равным - 2-2.

Следующая встреча пройдет в Челябинске 2 марта.

Матч

Барыс - Трактор - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Кручинин), 32:38 (0:1). Доус (Даллмэн), 53:39 (1:1). Петров А. 65:13 (1:2).

Место и дата

28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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