Эдуард Занковец: Сегодня здорово сыграл вратарь «Трактора»
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (1:2).
- Здорово сыграл вратарь «Трактора» (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили «пятак», и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в плей-офф, но когда – сказать не могу», - передает слова Занковца «Р-Спорт».
Напомним, что после сегодняшнего матча счет в серии «Трактор» - «Барыс» стал равным - 2-2.
Следующая встреча пройдет в Челябинске 2 марта.
Матч
Барыс - Трактор - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Кручинин), 32:38 (0:1). Доус (Даллмэн), 53:39 (1:1). Петров А. 65:13 (1:2).
Место и дата
28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция