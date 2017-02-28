Эдуард Занковец: Сегодня здорово сыграл вратарь «Трактора»

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (1:2).

- Здорово сыграл вратарь «Трактора» (Павел Францоуз), здорово защитники соперника чистили «пятак», и мы не успевали добивать. Быстроты нам не хватало, на усталости уже не успевали решения принимать. Боченски никуда не улетал, он дома, он с нами. Мы надеемся, что войдет в строй, сыграет в плей-офф, но когда – сказать не могу», - передает слова Занковца «Р-Спорт».

Напомним, что после сегодняшнего матча счет в серии «Трактор» - «Барыс» стал равным - 2-2.

Следующая встреча пройдет в Челябинске 2 марта.