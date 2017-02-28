Александр Кожевников: Поражение «Салавата» – тренерское

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил причину поражения «Салавата Юлаева» в четвертом матче серии с «Ак Барсом» (1:2).

– Когда команда проигрывает в самой концовке - в 99 процентов случаев вопросы к ее тренеру. А когда уступает на последних секундах в двух матчах из трех... Считаю, «Салават Юлаев» проиграл из-за тренерской ошибки. Когда Капризов сравнял счет, надо было успокоить команду. До конца ведь оставалось 45 секунд. В таких ситуациях на лед выпускают самых надежных, проверенных. У хозяев же вышли Паршин, Корнеев, Лисин, Леписте, Мертл – атакующий состав. Видимо, Захаркин хотел дожать соперника. Получилось же наоборот.

Казанцы легко вошли в зону Уфы, выиграли борьбу на пятачке, где почему-то оказался легковесный Паршин. Он с Корнеевым не сладил с Ткачевым, чем воспользовался Азеведо.

А в первом матче серии уфимцы еще за десять секунд до сирены находились в зоне «Ак Барса» и умудрились пропустить контратаку, – сказал Кожевников.

После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 2 марта.