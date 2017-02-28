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Сборная правительства России выиграла хоккейный матч на Российском инвестиционном форуме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович

Спортивная программа Российского инвестиционного форума в Сочи завершилась хоккейным матчем на Кубок Росконгресс между сборной Правительства России совместно с хоккейным клубом «Феникс» и командой участников форума.

Сборная правительства РФ во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем выиграла со счетом 7:3. Вместе с ним на лед вышли министр транспорта РФ Максим Соколов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Сборную участников форума возглавили председатель правления банка «Российский капитан» Михаил Кузовлев и первый председатель правления банка «Югра» Юрий Мельников.

В рамках спортивной программы Российского инвестиционного форума ранее состоялись Сочинские корпоративные игры, забег по трассе «Формулы-1» и прием — презентация спортивной программы экономических форумов, проводимых Фондом «Росконгресс».

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