Крэйг Вудкрофт: Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда проиграла 1:4 и с аналогичным счетом уступила в серии.

- Поздравляю Алексея (Кудашова) и его команду с хорошо сыгранной серией. Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были некоторые проблемы. Еще раз поздравляю Алексея и его команду с победой.

- Увидели ли вы «борьбу в аду», о которой говорили после прошлого матча?

- Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьезно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента, - цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».

Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.