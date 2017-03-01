Крэйг Вудкрофт: Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт
поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в первом раунде
плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда проиграла 1:4 и с аналогичным счетом
уступила в серии.
- Поздравляю Алексея (Кудашова) и его команду с хорошо
сыгранной серией. Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше нас. Они играли
с большим желанием, быстро и дисциплинированно. Они смогли реализовать свои
шансы. А их спецбригады сработали лучше наших. Такая тенденция прослеживалась
на протяжении всей серии. Их спецбригады работали, а у нас с этим были
некоторые проблемы. Еще раз поздравляю Алексея и его команду с победой.
- Увидели
ли вы «борьбу в аду», о которой говорили после прошлого матча?
- Когда мы вышли на матч, «Локомотив» быстро осадил нас своей скоростью и игрой в нашей зоне. Они серьезно давили наших защитников. Не думаю, что сегодня у нас были проблемы с желанием играть, нет. Мы не смогли справиться со скоростями оппонента, - цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».
Таким образом, «Локо» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в следующий раунд. Следующим соперником ярославцев будет ЦСКА.
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Клинкхаммер (Коробов), 11:47 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 17:09 (1:1). Коледов (Локтионов, Лугин), 35:14 (2:1). Козун (Крунвалль), 50:38 (3:1 - бол.). Тальбо (Контиола, Козун), 59:24 (4:1).
Место и дата
01 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция