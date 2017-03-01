Сергей Орешкин: У «Динамо» столько больных и травмированных было, особенно сегодня

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

- Всех своих ребят и наших болельщиков поздравляю с победой, - сказал Орешкин. – Все пять игр были «от ножа». И ребята все вынесли, все вытерпели. Бились друг за друга, потому что много было у нас в составе и больных, и травмированных… Особенно сегодня.

- Как состояние Федорова, повредившего плечо в третьем периоде?

- Пока не знаю, но в больницу его не увезли.

Напомним, что обыграв «Торпедо» в пятом матче, «Динамо» одержало победу и в серии – 4-1. Во втором раунде москвичи встретятся со СКА.