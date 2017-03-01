Яков Рылов: Когда «Торпедо» забило, паника началась

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов – о победе над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

- В этом матче вы забросили первую шайбу. Важный гол!

- Согласен, надо было повести в счете. Чтобы получить уверенность и как бы… почувствовать игру.

- Все ждали пятого овертайма.

- Мы были готовы ко всему. И все-таки хорошо, что на этот раз мы в основное время уложились.

- Но концовка-то опять получилась инфарктная.

- Мы сами в этом виноваты. Ключевым моментом стало, когда мы «5 на 3» в третьем периоде не реализовали. Сами этим соперника окрылили, «Торпедо» сразу отыгрываться побежало. А когда они еще и забили, на площадке паника началась. И у них, и у нас… Хорошо, что довели до победы. Сейчас вздохнем и будем готовиться к серьезной серии…

Напомним, что обыграв «Торпедо» в пятом матче, «Динамо» одержало победу и в серии – 4-1. Во втором раунде москвичи встретятся со СКА.