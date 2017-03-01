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Константин Горовиков: Да я вообще не в курсе, что у Знарка с Сафроновым конфликт

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

- Все самое интересное у нас впереди, - считает Горовиков. – Можно выйти на матч фаворитом и проиграть. И наоборот.

- Опустошение после победы есть?
- Серия складывалась так, что надо было быть готовым ко всему. Это же не был седьмой матч, где отступать вообще уже некуда. Выиграли и хорошо. До опустошения еще далеко.

- Следующий ваш соперник – СКА. А у главного тренера армейцев Олега Знарка конфликт с генеральным директором «Динамо» Андреем Сафроновым. Это как-то отразиться на серии?
- Вы меня в какие-то личные отношения забрасываете. Я и не знаю, что у них конфликт, это раз. А во-вторых… Исходя из этого мне и сказать нечего.

Напомним, что «Динамо» одержало победу в серии над «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 4-1 и теперь встретится со СКА.

Матч

Динамо - Торпедо - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Рылов (Цветков, Фёдоров), 16:00 (1:0). Фёдоров (Цветков), 37:42 (2:0 - бол.). Ураков (Кулёмин, Рассказов), 52:12 (2:1). Терещенко (Кутейкин), 59:28 (3:1 - п.в.).

Место и дата

01 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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