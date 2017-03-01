Константин Горовиков: Да я вообще не в курсе, что у Знарка с Сафроновым конфликт

Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

- Все самое интересное у нас впереди, - считает Горовиков. – Можно выйти на матч фаворитом и проиграть. И наоборот.

- Опустошение после победы есть?

- Серия складывалась так, что надо было быть готовым ко всему. Это же не был седьмой матч, где отступать вообще уже некуда. Выиграли и хорошо. До опустошения еще далеко.

- Следующий ваш соперник – СКА. А у главного тренера армейцев Олега Знарка конфликт с генеральным директором «Динамо» Андреем Сафроновым. Это как-то отразиться на серии?

- Вы меня в какие-то личные отношения забрасываете. Я и не знаю, что у них конфликт, это раз. А во-вторых… Исходя из этого мне и сказать нечего.

Напомним, что «Динамо» одержало победу в серии над «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 4-1 и теперь встретится со СКА.