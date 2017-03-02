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Виталий Мутко поприветствовал участников Спартакиады среди инвалидов

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Свое приветствие участникам II  Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года направил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко.

 «От имени Правительства Российской Федерации и себя лично приветствую участников II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года!

Этот прекрасный спортивный праздник в Ханты-Мансийске проводится с целью укрепления физического и нравственного здоровья граждан, развития массового спорта среди всех слоев населения нашей страны.
Снежные трассы, спортивные арены и ледовые площадки примут спортсменов. Представители паралимпийского и сурдлимпийского спорта смогут побороться за медали в девяти спортивных дисциплинах. Это прекрасная возможность для спортсменов проверить себя, проявить лучшие бойцовские качества, продемонстрировать свои силы и спортивное мужество.

Дорогие друзья! Убежден, чтомногим из вас участие в нынешних соревнованиях запомнится не только спортивными достижениями, но и радостью общения, а победа станет заслуженной наградой за ваш труд и упорство.

Желаю всем удачных стартов, отличного настроения и высоких спортивных результатов!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

В.Л. Мутко» 

Во Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая продлится до 10 марта в Ханты-Мансийске примут участие сборные юношеские команды 14-18 лет из 29 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Победители определятся в пяти видах программы: следж-хоккее, хоккее с шайбой, сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

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