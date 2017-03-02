Виталий Мутко поприветствовал участников Спартакиады среди инвалидов
Свое приветствие участникам II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года направил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко.
«От имени Правительства Российской Федерации и себя лично приветствую участников II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года!
Этот прекрасный спортивный праздник в Ханты-Мансийске проводится с целью укрепления физического и нравственного здоровья граждан, развития массового спорта среди всех слоев населения нашей страны.
Снежные трассы, спортивные арены и ледовые площадки примут спортсменов. Представители паралимпийского и сурдлимпийского спорта смогут побороться за медали в девяти спортивных дисциплинах. Это прекрасная возможность для спортсменов проверить себя, проявить лучшие бойцовские качества, продемонстрировать свои силы и спортивное мужество.
Дорогие друзья! Убежден, чтомногим из вас участие в нынешних соревнованиях запомнится не только спортивными достижениями, но и радостью общения, а победа станет заслуженной наградой за ваш труд и упорство.
Желаю всем удачных стартов, отличного настроения и высоких спортивных результатов!
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Во Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая продлится до 10 марта в Ханты-Мансийске примут участие сборные юношеские команды 14-18 лет из 29 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Победители определятся в пяти видах программы: следж-хоккее, хоккее с шайбой, сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.