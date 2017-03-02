В Москве началась церемония прощания с Владимиром Петровым

В ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве началась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Петровым, сообщает «Р-Спорт».

Легендарный хоккеист будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля рано утром на 70-м году жизни.

Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился одиннадцатикратным чемпионом СССР.

Петров играл в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Это звено признано одним из величайших в истории мирового хоккея.

В составе национальной команды Петров завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов. Кроме того, в его активе серебро Игр-1980 в Лэйк-Плэсиде.