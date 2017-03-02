Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Москве началась церемония прощания с Владимиром Петровым

Источник:  Р-СпортКомментарии

В ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве началась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Петровым, сообщает «Р-Спорт».

Легендарный хоккеист будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля рано утром на 70-м году жизни. 

Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился одиннадцатикратным чемпионом СССР.

Петров играл в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Это звено признано одним из величайших в истории мирового хоккея.

В составе национальной команды Петров завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов. Кроме того, в его активе серебро Игр-1980 в Лэйк-Плэсиде. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»Определились все участники полуфиналов Западной конференции в рамках плей-офф КХЛ.Вячеслав Быков: Помню, как Петров дал мне по башкеБывший главный тренер сборной России, ЦСКА, «Салавата Юлаева», СКА, а ныне консультант швейцарского «Фрибурга» Вячеслав Быков вспоминает ушедшего из жизни Владимира Петрова.Рене Фазель: Петров показал свой чемпионский характер в непростое время на посту главы ФХРПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров показал свой чемпионский характер в непростой для России период, когда он возглавлял Федерацию хоккея России.Прощай, великий спорщик!Прощай, великий спорщик!Во вторник утром не стало Владимира Петрова. Легенда хоккея не дожил до своего 70-летнего юбилея три месяца.Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста ПетроваПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося в ночь на вторник на 70-м году жизни.Борис Майоров: У Петрова был могучий характер! Он с Тарасовым и Тихоновым спорилБорис Майоров: У Петрова был могучий характер! Он с Тарасовым и Тихоновым спорилЛегендарный нападающий Борис Майоров – о своем товарище и наследнике в «Красной машине» Владимире Петрове.Вячеслав Старшинов: Считаю Петрова одним из лучших центральных нападающих в истории хоккеяДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов с вспомнил времена, когда играл вместе с Петровым в национальной команде.Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от ракаСын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Петрова Максим Петров назвал причину смерти отца.Главный трофей ВХЛ будет носить имя Владимира ПетроваОфициальный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Братина» в этом сезоне будет вручен победителю в последний раз. Начиная с сезона 2017/18, участники чемпионата ВХЛ будут бороться за Кубок имени Владимира Петрова, сообщается на официальном сайте ФХР.Александр Пашков: В нынешних успехах ЦСКА немало заслуги ПетроваЧемпион мира, Олимпиады и страны Александр Пашков вспоминает о своем бывшем партнере и сопернике Владимире Петрове«Петров ушел от той же болезни, что и Тихонов». Последние дни великого хоккеиста«Петров ушел от той же болезни, что и Тихонов». Последние дни великого хоккеистаВладимир Петров был настоящим хоккейным богатырем. «Советский спорт» вспоминает одного из лучших игроков в нашей истории.Виталий Мутко: Владимир Петров до последнего дня занимался развитием хоккеяВице-премьер РФ Виталий Мутко назвал уход из жизни легендарного форварда ЦСКА и сборной СССР Владимира Петрова огромной утратой для хоккея.Борис Михайлов: Ушел мой друг, великий хоккеист и отличный семьянинЛегенда Борис Михайлов – о своем друге и партнере на льду Владимире Петрове сразу после его смерти.Матчи КХЛ во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память о Владимире ПетровеПресс-служба КХЛ сообщила, что матчи первого раунда плей-офф, которые пройдут во вторник и среду, начнутся с минуты молчания в память о двукратном олимпийским чемпионе Владимире Петрове.Борис Михайлов: Не стало моего лучшего друга, товарища по оружиюМноголетний партнер Владимира Петрова по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов рассказал, что причиной кончины выдающегося хоккеиста стала тяжелая болезнь.Владислав Третьяк: Похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 мартаПрезидент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что похороны легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова ориентировочно состоятся в четверг.«Ушел Харламов, теперь нет Петрова…» Колоссальная потеря для хоккея (видео)«Ушел Харламов, теперь нет Петрова…» Колоссальная потеря для хоккея (видео)Об уходе Владимира Петрова говорит бывший защитник ЦСКА, заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев.Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров скончался на 70-м году жизниВ возрасте 69 лет ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет. Об этом ТАСС сообщили в московском ЦСКА, за который он выступал с 1967 года.Армейцы, марш на пляж! Парадокс, но СКА и ЦСКА уходят в отпуск в разгар плей-оффАрмейцы, марш на пляж! Парадокс, но СКА и ЦСКА уходят в отпуск в разгар плей-оффДмитрий Пономаренко предлагает сократить количество матчей в первом раунде Кубка Гагарина и вернуться к прежней формуле – до трех побед.Незасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка ГагаринаНезасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты четвертых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.
Главные новости
Футбол
Алексей Ребко: Выплата одной зарплаты не устроит игроков «Луча-Энергии»
Футбол
Три футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацкой «Кошице»
Хоккей
Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушах
Хоккей
В Москве началась церемония прощания с Владимиром Петровым
Футбол
«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактов
Футбол
Мирча Луческу: В словах агента Шатова много неправды и провокаций
Футбол
Юрий Жирков: Матч с ЦСКА достаточно значимый для меня
Футбол
Олег Шатов: С Луческу у меня нет проблем, рабочая атмосфера
Биатлон
Тимофей Лапшин: Так долго ждал гражданства Южной Кореи, что не надеялся успеть к КМ в Пхенчхане
Хоккей
Кейн, Хедман и Дарлинг признаны звездами дня в НХЛ
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Владимир Петров
Владимир Петроввсе новости