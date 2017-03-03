Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о том, почему он решил покинуть этот пост.

«Я сделал все, что. Но как побеждать с такими травмами? Фактически без игроков. Мы бились сколько могли против команды, которая укомплектована и реально готовилась к плей-офф. Что я мог сделать больше?

Ухожу с чувством собственного достоинства, с незамаранной профессиональной честью. Так заканчиваю свой период жизни в Уфе», - сказал Захаркин.

Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.



