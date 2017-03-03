Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о том, почему он решил покинуть этот пост.
«Я сделал все, что. Но как побеждать с такими травмами? Фактически
без игроков. Мы бились сколько могли против команды, которая укомплектована и
реально готовилась к плей-офф. Что я мог сделать больше?
Ухожу с чувством собственного достоинства, с незамаранной
профессиональной честью. Так заканчиваю свой период жизни в Уфе», - сказал
Захаркин.
Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать
здесь.
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