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Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о том, почему он решил покинуть этот пост.

«Я сделал все, что. Но как побеждать с такими травмами? Фактически без игроков. Мы бились сколько могли против команды, которая укомплектована и реально готовилась к плей-офф. Что я мог сделать больше?

Ухожу с чувством собственного достоинства, с незамаранной профессиональной честью. Так заканчиваю свой период жизни в Уфе», - сказал Захаркин.

Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.


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