Игорь Захаркин: Мы не получили подкрепление ни в сезоне, ни на флажке при дозаявке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин считает, что команда не получила необходимого подкрепления. Напомним, что ранее он объявил об уходе со своего пота.

- Генменеджер «СЮ» Леонид Вайсфельд сделал заявление, что судьба Захаркина будет решаться на следующей неделе.

- Да это все… На следующей неделе… Он мне судья что ли? Я сделал все, что мог. И ребята мои поступали правильно. Считаю, мы проделали огромную работу. Не думаю, что допустили какие-то профессиональные ошибки. У нас не было людей – но это не от нас зависит. Мы говорили об этом постоянно. Били тревогу, начиная с августа. В сентябре вообще плотно этим занимались.

Но не вышло. Не получили мы подкрепление ни в сезоне, ни на флажке при дозаявке. Ну играли теми, кем есть. И выглядели достойно, - сказал Захаркин.

Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.



