Игорь Захаркин: Мы не получили подкрепление ни в сезоне, ни на флажке при дозаявке
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин считает, что
команда не получила необходимого подкрепления. Напомним, что ранее он объявил
об уходе со своего пота.
- Генменеджер «СЮ» Леонид Вайсфельд сделал
заявление, что судьба Захаркина будет решаться на следующей неделе.
- Да это все… На следующей неделе… Он мне судья что ли? Я сделал
все, что мог. И ребята мои поступали правильно. Считаю, мы проделали огромную
работу. Не думаю, что допустили какие-то профессиональные ошибки. У нас не было
людей – но это не от нас зависит. Мы говорили об этом постоянно. Били тревогу,
начиная с августа. В сентябре вообще плотно этим занимались.
Но не вышло. Не получили мы подкрепление ни в сезоне, ни на флажке
при дозаявке. Ну играли теми, кем есть. И выглядели достойно, - сказал
Захаркин.
Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.