Игорь Захаркин: Вайсфельд видит, какие у нас проблемы по составу, и никаких сдвигов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, чем его не устраивала работа генерального менеджера Леонида Вайсфельда. Напомним, ранее Захаркин объявил, что покинет свой пост.

«Нет у нас никакого конфликта. Конфликт – когда люди ругаются друг с другом, высказывают разные точки зрения. А тут все просто и ясно. Я хотел, чтобы генеральный менеджер постоянно работал в тесном контакте с тренерским штабом, с игроками. Он же видит, какие у нас проблемы по составу. У меня 60 процентов игроков травмированы. И никаких сдвигов.

Говорить, что на рынке нет игроков? В чем тогда смысл работы генерального менеджера? Набрать команду – кстати, без участия тренеров – в апреле-июне. А в июле я вижу, что мы получаем. И потом я начинаю эту нервотрепку. Это что ли правильно? Я считаю, что он должен работать постоянно. Менеджер – это 24 часа труда в сутки. Так работает тренер.

Можно говорить что угодно. Я читал интервью Леонида Вайсфельда о том, что у нас творческие разногласия. О чем вы? У нас что, квантовая физика? Тут чисто практическое дело. Нужен игрок – найдите его мне», - сказал Захаркин.

Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.



