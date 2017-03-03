Игорь Захаркин: В «Авангарде» информационно расшатывали наш клуб

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин сказал, что против команды вели информационную войну. Напомним, ранее Захаркин объявил, что покинет свой пост.

- Кто против вас вел информационную войну?

- Слух о том, что в Уфу надо приглашать Майка Кинана, ушла от одного из журналистов (Захаркин назвал фамилию, - Прим.ред.). А когда заговорили, что надо снимать Захаркина, этот инсайд запустили из «Авангарда». Мне так объяснили, они боятся, что мы будем играть с ними в первом круге – и начали информационно расшатывать наш клуб. Вот такое объяснение я получил. За что купил – за то продаю, - сказал Захаркин.

Полную версию интервью с Игорем Захаркиным вы можете прочитать здесь.