Виктор Тихонов: Надеюсь восстановиться к началу серии с «Динамо»
Нападающий СКА Виктор
Тихонов рассказал, как проходит его восстановление после травмы и поделился
мнением о новой тренировочной базе клуба.
- С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Сегодня
провел первую тренировку с командой. Надеюсь, скоро наберу форму.
- Длительный перерыв
между сериями команде на руку?
- Для меня плюс. После травмы большое времени покататься с ребятами, почувствовать игровой ритм.
- Как чувствуете,
когда сможете выйти играть?
- Хотелось бы еще в прошлой серии! А физически надеюсь, что к началу серии с «Динамо». Сделаю все возможное, чтобы восстановиться к первому матчу.
- Чтобы подарок
сделать женщинам?
- Да, все правильно! (смеется)
- Как вам новая база
СКА?
- Я в «Хоккейном городе» второй раз. Мы тут нашим травмированным составом с Максом Чудиновым и Славой Войновым тренировались, успели все посмотреть. Нам очень понравилось! Здесь все круто сделали. Масштаб огромный. Дворец, зал, раздевалка – все на высшем уровне.
- Можно сказать, что
лучше, чем в НХЛ?
- Из тренировочных дворцов – лучший! Где я играл, такого не было. Обычно раздевалки и один лед – все. А тут гостиница, медкомплекс, футбольный зал. Здесь можно и жить спокойно! И играть-играть-играть.
- А если сборная тут
будет тренироваться?
- Это только плюс для национальной команды. Здесь есть все для работы, – передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Виктор Тихонов последний раз играл в январе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Первые матчи полуфинала Западной конференции против московского «Динамо» СКА проведет 8 и 10 марта в Петербурге. Игры в Москве пройдут 12 и 14 марта.