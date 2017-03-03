Виктор Тихонов: Надеюсь восстановиться к началу серии с «Динамо»

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал, как проходит его восстановление после травмы и поделился мнением о новой тренировочной базе клуба.

- С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Сегодня провел первую тренировку с командой. Надеюсь, скоро наберу форму.

- Длительный перерыв между сериями команде на руку?

- Для меня плюс. После травмы большое времени покататься с ребятами, почувствовать игровой ритм.

- Как чувствуете, когда сможете выйти играть?

- Хотелось бы еще в прошлой серии! А физически надеюсь, что к началу серии с «Динамо». Сделаю все возможное, чтобы восстановиться к первому матчу.

- Чтобы подарок сделать женщинам?

- Да, все правильно! (смеется)

- Как вам новая база СКА?

- Я в «Хоккейном городе» второй раз. Мы тут нашим травмированным составом с Максом Чудиновым и Славой Войновым тренировались, успели все посмотреть. Нам очень понравилось! Здесь все круто сделали. Масштаб огромный. Дворец, зал, раздевалка – все на высшем уровне.

- Можно сказать, что лучше, чем в НХЛ?

- Из тренировочных дворцов – лучший! Где я играл, такого не было. Обычно раздевалки и один лед – все. А тут гостиница, медкомплекс, футбольный зал. Здесь можно и жить спокойно! И играть-играть-играть.

- А если сборная тут будет тренироваться?

- Это только плюс для национальной команды. Здесь есть все для работы, – передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Виктор Тихонов последний раз играл в январе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Первые матчи полуфинала Западной конференции против московского «Динамо» СКА проведет 8 и 10 марта в Петербурге. Игры в Москве пройдут 12 и 14 марта.

Виктор Тихонов: У СКА в этом году отличный командный дух