Борис Майоров: В укор Захаркину можно поставить только одно – слишком часто «Салават» пропускал на последних секундах

- Уфимцы весь сезон кувыркались, - напоминает Борис Майоров. - Никакой стабильности! Правда, у тренеров «Салавата» есть оправдание – огромное число травм, в том числе и среди ведущих игроков. И в плей-офф лазарет только пополнялся. Плюс Гончарова команда лишилась из-за дисквалификации. При таких масштабных кадровых потерях рассчитывать на успех сложно.

Тем не менее, бой Уфа дала. И в укор ее тренерскому штабу я могу поставить только одно – шайбы, которые «юлаевцы» пропускали на последних секундах матча. Вот такого, да еще несколько раз подряд серьезная команда допускать не должна.

Напомним, что «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.



