Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкий летом может возглавить «Зенит»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Летом питерский клуб может заменить на посту главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации источника, руководство петербургского клуба хотело бы пригласить бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России.  

Если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, то сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером двухлетнее соглашение.  

Сейчас Слуцкий находится в Лондоне и активно изучает английский язык, а также работу ряда местных клубов. 

Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Егоров: В матче ЦСКА – «Зенит» Гарсия просто хотел меня обманутьСудья матча 18-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:0) Александр Егоров поделился мнением о поступке полузащитника петербуржцев Хави Гарсии.Двенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиДвенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиВ ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)В ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)Разбираем эпизод с назначенным пенальти в матче «Краснодар» – «Спартак» (2:2).Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 годаНа сайте stadiumdb.com проходит конкурс лучших стадионов 2016 года. Третье место в этом рейтинге занял стадион «Краснодара».Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».«Томь»: Официального решения по матчу с «Амкаром» еще нетПока нет точной информации о том, где пройдет матч 20-го тура чемпионата России «Томь» - «Амкар». Об этом сообщил пресс-атташе «Томи» Владимир Владимиров.Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взросломуПрезидент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.Евгений Гинер: Судейство в нашей стране должно быть для всех одинаковымПрезидент ЦСКА Евгений Гинер выразил пожелание, чтобы судейство всех матчей в РФПЛ было одинаковым и судьи не трактовали правила по-разному.Евгений Гинер: Апелляция Еременко? Таково решение УЕФА, будем бороться дальшеПрезидент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб продолжит бороться за полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за допинг-тест, который дал положительный результат на кокаин.Владислав Радимов примет участие в благотворительной акции «Зенита»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов примет участие в совместной благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».«Петровский» объявил открытый конкурс на косметический ремонт фасадаРуководство спорткомплекса «Петровский» на сайте Госзакупок объявило открытый конкурс на косметический ремонт центральной арены.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.Натуральный газон на стадионе «Динамо» уложат в июлеПресс-секретарь проекта «ВТБ Арена парк» Михаил Смирнов сообщил о том, что натуральный рулонный газон на реконструируемом стадионе «Динамо» планируется уложить в июле.Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в ПермиМатч 20-го тура премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея МикуликаПервого же весеннего тура хватило, чтобы таблица чемпионата получила четкое разделение.Скоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаСкоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорт» Юрий Цыбанев - о весенней части сезона для ЦСКА.Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютахЛуис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютах«Советский спорт» насчитал 13 легионеров, которые отличись за красно-белых в своем первом матче.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
Футбол
Слуцкий летом может возглавить «Зенит»
Хоккей
«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)
Хоккей
Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»
Хоккей
33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычно
Футбол
Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости