Слуцкий летом может возглавить «Зенит»

Летом питерский клуб может заменить на посту главного тренера румынского специалиста Мирчу Луческу, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации источника, руководство петербургского клуба хотело бы пригласить бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России.

Если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, то сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером двухлетнее соглашение.

Сейчас Слуцкий находится в Лондоне и активно изучает английский язык, а также работу ряда местных клубов.

Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года.