ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА переиграли на домашнем льду «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со счетом 4:2.

У армейцев заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста, Сергей Андронов и Андрей Светлаков, оформивший в этой встрече дубль. У ярославцев дубль в игре на счету Якуба Накладала.

Следующий матч серии пройдет в Москве 10 марта. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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