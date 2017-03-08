ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА переиграли на домашнем льду «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со счетом 4:2.
У армейцев заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста, Сергей Андронов и Андрей Светлаков, оформивший в этой встрече дубль. У ярославцев дубль в игре на счету Якуба Накладала.
Следующий матч серии пройдет в Москве 10 марта. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная конференция
Первый матч
Матч
ЦСКА - Локомотив - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
да Коста (Сергеев), 2:43 (1:0). Светлаков (Петров, Попов), 11:57 (2:0 - бол.). Накладал (Крунвалль), 14:44 (2:1 - бол.). Накладал (Козун), 26:40 (2:2). Светлаков (Петров, Киселевич), 28:31 (3:2 - бол.). Андронов (Телегин), 47:19 (4:2).
Место и дата
08 марта 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция