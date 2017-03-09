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Зинэтула Билялетдинов: «Авангард» хорошо играл в меньшинстве

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

– Хорошая игра со стороны обеих команд. У «Ак Барса» чувствовалась нервозность в первом периоде, все-таки ответственность высокая. «Авангард» хорошо играл в меньшинстве, поэтому было сложно забить. Захарчук должен играть по ситуации, в плане дисциплины к нему претензий нет, – приводит слова Билялетдиноа пресс-служба «Авангарда».

Следующая игра серии пройдет в Омске 11 марта. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором полуфинальном противостоянии Восточной конференции магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 4:0.

Матч

Авангард - Ак Барс - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Свитов (Секач, Ткачёв), 32:21 (0:1). Медведев (Бурдасов, Михеев), 59:11 (1:1). Лукоянов 61:47 (1:2).

Место и дата

09 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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