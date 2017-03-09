Федор Канарейкин: Игра с «Ак Барсом» была совершенно равная. Есть вопросы по дисциплине

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

– Игра была совершенно равная. Соперник победил, забросил на одну шайбу больше. Много мы удалялись. Есть вопросы по дисциплине. И сейчас я посмотрел эпизод, когда было удаление у Казани, когда Ярулин атаковал Зубова. Большие вопросы у меня.

Мы понимаем, что это дисциплинированная команда. Зинэтула Хайдарович давно работает, там все привито. Меняются поколения, а схема игры остается. Игра на победу, игра системная. Что касается нас, то мы ждали это игру, и, я думаю, ответили на нее, но… Будем готовиться к послезавтра, – приводит слова Канарейкина пресс-служба омского клуба.

Следующая игра серии пройдет в Омске 11 марта. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором полуфинальном противостоянии Восточной конференции магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 4:0.