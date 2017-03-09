Владимир Соботка: Бросать, закрывать вратаря, обыгрывать один в один - вот что нужно для победы

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2 ОТ).

– «Ак Барс» очень хорош в обороне, мы знали об этом еще до начала матча. Мы делали все, что могли, но им удалось забросить решающую шайбу и выиграть первый матч.

В целом у обеих команд были шансы в начале матча, просто им удалось забросить шайбу в большинстве, а нам нет. В таких матчах очень большую роль играют спецбригады.

Когда нам удалось сравнять счет, конечно, у всех была вера в то, что мы можем вытащить этот матч, но опять-таки, у них получилось забросить свою победную шайбу. Нам нужно просто готовиться к следующей игре.

За счет чего можно взять серию? Я думаю, что нам нужно как можно больше находиться возле вратаря, закрывать его, делать броски от синей линии, выигрывать индивидуальные единоборства. Это те факторы, которые помогут нам одержать победу в второй игре, – передает слова Соботки пресс-служба «Авангарда».

Следующая игра серии пройдет в Омске 11 марта. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором полуфинальном противостоянии Восточной конференции магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 4:0.