Александр Свитов: Главное, что после шайбы «Авангарда» не опустили руки и головы
Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:1 ОТ).
- Первые игры серии всегда тяжелые, команды присматриваются друг к другу. Не так много голов получилось. Сейчас будем готовиться к следующим матчам. Будет другой хоккей, когда команды притрутся друг к другу.
- Насколько повлияла на
команду шайба, пропущенная в концовке
третьего периода?
- Такая ситуация была и в первом раунде у нас. За 44 секунды пропустили. Главное, не опустили руки и головы. Выходили, играли, добились успеха, - приводит слова Свитова пресс-служба «Авангарда».
Следующая игра серии пройдет в Омске 11 марта. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что во втором полуфинальном противостоянии Восточной конференции магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 4:0.