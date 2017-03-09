Александр Свитов: Главное, что после шайбы «Авангарда» не опустили руки и головы

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:1 ОТ).

- Первые игры серии всегда тяжелые, команды присматриваются друг к другу. Не так много голов получилось. Сейчас будем готовиться к следующим матчам. Будет другой хоккей, когда команды притрутся друг к другу.

- Насколько повлияла на команду шайба, пропущенная в концовке третьего периода?

- Такая ситуация была и в первом раунде у нас. За 44 секунды пропустили. Главное, не опустили руки и головы. Выходили, играли, добились успеха, - приводит слова Свитова пресс-служба «Авангарда».

Следующая игра серии пройдет в Омске 11 марта. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что во втором полуфинальном противостоянии Восточной конференции магнитогорский «Металлург» разгромил «Барыс» со счетом 4:0.