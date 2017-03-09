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Илья Воробьев: Первая игра с «Барысом» получилась хорошей, готовимся дальше

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» (4:0) в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина.

- Это начало серии, у нас получилась хорошая первая игра. Готовимся дальше.

- То, что в первом звене играл Филиппи, и из этого получилось хорошее взаимодействие - наигранное сочетание?
- Пришлось выходить из ситуации - получилось неплохо.

- Как вы относитесь к затяжной серии Санталы, в которой он не набирает очков?
- Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает - все равно. Если помните - он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство. Играет. Он молодец.

Следующая игра серии состоится 11 марта в Магнитогорске. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. 

Матч

Металлург Мг - Барыс - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы:

Осала (Сёмин), 10:53 (1:0). Филиппи (Зарипов, Коварж), 43:43 (2:0). Коварж (Бирюков, Казионов Д.), 47:52 (3:0). Зарипов (Хабаров, Филиппи), 59:40 (4:0).

Место и дата

09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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