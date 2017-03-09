Эдуард Занковец: «Барыс» был недостаточно хорош, чтобы победить «Металлург»
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:4) в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина.
- Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу.
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То,
что вы прошли первую стадию - насколько
это раскрепостило команду? Аппетит
приходит во время еды?
- Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур – туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованы? Я не заметил, чтобы мы были скованы, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».
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В
первой стадии у вас большая нагрузка
выпала на вратаря, но и сейчас он вновь
в игре. Он основной?
- Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принес нам успех.
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Вы
сказали, что команда была сегодня
недостаточно хороша. В каких именно
моментах стоит прибавить?
- Мы не были достаточно агрессивны в атаке, чтобы заработать, заслужить этот гол. Это основное.
- Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает - все равно. Если помните - он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство. Играет. Он молодец.
Следующая игра серии состоится 11 марта в Магнитогорске. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
Матч
Металлург Мг - Барыс - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 10:53 (1:0). Филиппи (Зарипов, Коварж), 43:43 (2:0). Коварж (Бирюков, Казионов Д.), 47:52 (3:0). Зарипов (Хабаров, Филиппи), 59:40 (4:0).
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция