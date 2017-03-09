Эдуард Занковец: «Барыс» был недостаточно хорош, чтобы победить «Металлург»

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:4) в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина.

- Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу.

- То, что вы прошли первую стадию - насколько это раскрепостило команду? Аппетит приходит во время еды?

- Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур – туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованы? Я не заметил, чтобы мы были скованы, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».

- В первой стадии у вас большая нагрузка выпала на вратаря, но и сейчас он вновь в игре. Он основной?

- Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принес нам успех.

- Вы сказали, что команда была сегодня недостаточно хороша. В каких именно моментах стоит прибавить?

- Мы не были достаточно агрессивны в атаке, чтобы заработать, заслужить этот гол. Это основное.

- Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает - все равно. Если помните - он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство. Играет. Он молодец.

Следующая игра серии состоится 11 марта в Магнитогорске. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.