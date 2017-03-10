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КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублей

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.

- «Спартак» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, за выбегание болельщика на поле - на 20 тысяч, за скандирование - на 60 тысяч. Также за появление болельщика на поле оштрафован на 100 тысяч и «Краснодар» как принимающая сторона, - сказал Григорьянц ТАСС.

Матч «Краснодар» - «Спартак» состоялся в воскресенье и завершился вничью - 2:2. Красно-белые продолжают лидировать в РФПЛ, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.  

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