КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.

- «Спартак» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, за выбегание болельщика на поле - на 20 тысяч, за скандирование - на 60 тысяч. Также за появление болельщика на поле оштрафован на 100 тысяч и «Краснодар» как принимающая сторона, - сказал Григорьянц ТАСС.

Матч «Краснодар» - «Спартак» состоялся в воскресенье и завершился вничью - 2:2. Красно-белые продолжают лидировать в РФПЛ, «Краснодар» расположился на четвертой строчке.