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Стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.

- Проделана колоссальная работа, стадион получил свидетельство о вводе в эксплуатацию, работы все завершены, сейчас оформляется сертификат. Я думаю, что это будет высшей категории (документ), который он получит со стороны Российского футбольного союза, - сообщил Мутко ТАСС.

По его словам, все инженерные системы спортивного объекта также готовы и вводятся в эксплуатацию. 

Напомним, стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань. 

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