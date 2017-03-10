Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.

- Проделана колоссальная работа, стадион получил свидетельство о вводе в эксплуатацию, работы все завершены, сейчас оформляется сертификат. Я думаю, что это будет высшей категории (документ), который он получит со стороны Российского футбольного союза, - сообщил Мутко ТАСС.

По его словам, все инженерные системы спортивного объекта также готовы и вводятся в эксплуатацию.

Напомним, стадион будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.