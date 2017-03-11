Квинси Промес: Хочу стать чемпионом и забить 20 голов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, какие цели ставит на вторую половину сезона.

«Я хочу быть важным для команды. Но главная цель может быть только одна – стать чемпионами лиги. Это моя мечта, и надеюсь, мы добьемся этого. У меня есть в этом уверенность.

А моя личная цель? Быть важным для нашей команды и забить как можно больше голов. Мой ориентир – 20 голов. Я знаю, что это много. Но я просто хочу стать чемпионом. Если я внесу значительный вклад в это, я буду рад», – сказал Промес.

" Q&A #05: What are your goals for this season? " #QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Мар 11 2017 в 3:21 PST

Напомним, после 18 туров на счету Промеса шесть голов и семь голевых передач в 14 проведенных матчах.

В 19-м туре 12 марта «Спартак» примет «Анжи» на «Открытие Арене». Начало матча – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча