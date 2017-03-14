Олег Знарок: Дацюк и Войнов сыграют против «Динамо» в пятом матче
Главный тренер СКА Олег Знарок рассказал, кто сыграет в пятом матче полуфинала Западной конференции против «Динамо».
- Паша должен играть следующий матч. Он получил травму в столкновении. Войнов? В следующей игре его увидите, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».
Напомним, Павел Дацюк получил повреждение 12 марта в третьей игре серии против «Динамо» при столкновении с Мартиньшем Карсунсом.
Вячеслав Войнов травмировался 18 февраля в матче регулярного чемпионата против нижегородского «Торпедо».
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Матч
Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция