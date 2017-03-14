Александр Барабанов: Без Дацюка СКА было тяжело играть
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над «Динамо» в четвертом матче полуфинала Западной конференции (1:4).
- Без Павла Дацюка, как видите, нам было тяжело играть. Главное, что команда победила, а значит, и для меня все хорошо сложилось. По моменту с победным голом все спонтанно получилось, уже конец смены был, там мне Динар Хафизуллин, я как-то вылез на ворота, получилось, и ее закопали там ребята с мясом. В плей-офф такие голы нужны, - приводит слова Барабанова «Р-Спорт».
Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Сергей Широков, Патрик Херсли и Евгений Кетов. У хозяев отличился Денис Кокарев.
После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.
Следующий матч команды проведут 16 марта в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с ЦСКА или «Локомотивом», счет в серии этих команд 2-2.
Павел Дацюк получил повреждение 12 марта в третьей игре серии против «Динамо» при столкновении с Мартиньшем Карсунсом.
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Матч
Динамо - СКА - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Белов (Коскиранта, Широков), 16:58 (0:1). Кокарев (Подшендялов, Миронов), 36:19 (1:1). Широков (Хафизуллин, Барабанов), 39:08 (1:2). Херсли (Широков, Белов), 55:07 (1:3 - бол.). Кетов (Херсли), 59:58 (1:4 - мен.).
Место и дата
14 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция