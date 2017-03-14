Александр Барабанов: Без Дацюка СКА было тяжело играть

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над «Динамо» в четвертом матче полуфинала Западной конференции (1:4).

- Без Павла Дацюка, как видите, нам было тяжело играть. Главное, что команда победила, а значит, и для меня все хорошо сложилось. По моменту с победным голом все спонтанно получилось, уже конец смены был, там мне Динар Хафизуллин, я как-то вылез на ворота, получилось, и ее закопали там ребята с мясом. В плей-офф такие голы нужны, - приводит слова Барабанова «Р-Спорт».

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов, Сергей Широков, Патрик Херсли и Евгений Кетов. У хозяев отличился Денис Кокарев.

После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 16 марта в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с ЦСКА или «Локомотивом», счет в серии этих команд 2-2.

Павел Дацюк получил повреждение 12 марта в третьей игре серии против «Динамо» при столкновении с Мартиньшем Карсунсом.

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